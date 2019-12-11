В России выявили тысячи недобросовестных господрядчиков

Около трех тысяч недобросовестных исполнителей контрактов по нацпроектам выявил Росфинмониторинг. Об этом сказал глава ведомства Юрий Чиханчин на заседании Совета Федерации, сообщает ТАСС.

Общая сумма контрактов с признаками сомнительных операций превысила 130 миллиардов рублей. В результате были расторгнуты контракты и отменены закупки более чем на 1 миллиард рублей, предотвращены картельные сговоры на сумму более 5,5 миллиарда рублей. По фактам сомнительных операций в рамках контрактов по нацпроектам возбуждено 11 уголовных дел.

Вместе с тем объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж за 9 месяцев нынешнего года сократился до 522 миллиардов рублей.