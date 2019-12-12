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12.12.2019 05:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

За сутки приморцы разбили 266 автомобилей в 123 ДТП

Текст: Анна Бондаренко

За минувшие сутки, когда Приморье находилось под властью снежного циклона, на дорогах региона зарегистрировано 123 дорожных аварии, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю, опираясь на данные ГИБДД.

Циклон осложнил дорожную обстановку, что спровоцировало рост ДТП. В полиции подсчитали, что такое количество аварий на 132 процента больше, чем было зарегистрировано, например, днем раньше, 11 декабря, когда погода была хорошей.

Фото: Пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю/ТАСС
Во Владивостоке выросло число пострадавших в ДТП с 48 машинами

"Погибших нет, однако 17 человек получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 266 транспортных средств", - отмечает пресс-служба ведомства.

Больше аварий произошло в первой половине дня - с 9 до 12 часов. Больше всего дорожных инцидентов зарегистрировано во Владивостоке и Уссурийске. Но антирекорд поставило ДТП, произошедшее в Надеждинском районе, в пригороде Владивостока. Там было повреждено 48 автомобилей, пострадали 12 человек. ГИБДД пришлось на время ограничить движение.

По данным краевой Госавтоинспекции, 74 процента аварий - это столкновения машин, 15 - наезд на стоящий автомобиль, четыре и три процента - наезд на препятствие и пешехода соответственно, еще в двух процентах случае в результате ДТП машины опрокинулись.

В 111 авариях обошлось без пострадавших.

Так как на многих дорогах сохраняется снежный накат и наледь, Госавтоинспекция призывает соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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