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12.12.2019 20:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: У пилота разбившегося в Казани самолета не было базовых навыков

Текст: Наталья Козлова
Командир экипажа потерпевшего крушение в аэропорту Казани в ноябре 2013 года самолета Boeing в течение полутора лет был командиром воздушного судна, не имея базовых навыков пилота.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Напомним, что при крушении пассажирского самолета тогда погибло 50 человек, включая всех членов экипажа.

Прокуратура обвинительное заключение подписала и согласилась с версией следствия, что к авиакатастрофе привели "ошибочные действия" командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула.

Фото: МЧС России / ТАСС
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По версии СК, командир не имел необходимых навыков пилотирования и был допущен к пассажирским перевозкам "на основании фальсифицированных документов".

Следствие выяснило, что Валерий Портнов, заместитель генерального директора ОАО "Авиакомпания "Татарстан", направил в 2009 году документы в отношении Салихова, содержащие недостоверные сведения, в Татарское межрегиональное управление Росавиации. А Шавкат Умаров, руководитель Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации в сентябре 2009 года не проверил подлинности и достоверности представленного авиакомпанией свидетельства пилота коммерческой авиации Салихова. Если бы проверил, стало бы понятно - никакого свидетельства Салихову не давали.

Из-за халатности начальства, Салихов, не имея знаний, навыков и опыта, стал пилотом и возил пассажиров.

Валерий Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин необходимой подготовкой уже летавшего Салихова не занимались. Они неподготовленного пилота отправили получать статус командира воздушного судна. С марта 2012 года Салихов уже летал командиром.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Последним его полетом стал рейс 17 ноября 2013 года Москва-Казань. При посадке командир "ввел воздушное судно в сложное пространственное положение". А Гуцул управление на себя не принял.

Следствие шло долго из-за огромного числа экспертиз.

В отношении Салихова и Гуцула уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. Портнову и Фомину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), Умарову - по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Следствие по делу о крушении Boeing в Казани

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