СК раскрыл подробности продажи пятилетней девочки в Дагестане

В Дагестане СК возбудил уголовное дело в отношении четырех женщин, подозреваемых в купле-продаже пятилетней девочки. Правовая оценка также будет дана действиям чиновников, причастных к регистрации документов о рождении ребенка в другой семье.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе СКР, в ноябре 2014 года 37-летняя жительница города Избербаш, по предварительному сговору с двумя своими знакомыми, продала новорожденную дочку незнакомой женщине. Сумма сделки составила 100 тысяч рублей.

Когда о противозаконной операции стало известно сотрудникам МВД, то биологическая мать девочки написала заявление в полицию о том, что ребенок якобы пропал. Однако следователи не поддались на уловку.

"В данный момент ребенок находится у семьи, которая совершила сделку, решается вопрос о его передаче в органы опеки и попечительства", - сообщили в СКР.