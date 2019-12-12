Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове" выросло до 10

Количество пострадавших в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который находится на ремонте на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, выросло до 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, в ходе ЧП пострадали десять человек. В основном, врачи диагностировали и них отравление продуктами горения. Шесть человек находятся в реанимации. Еще один получил травмы легкой степени тяжести. В то же время осведомленный источник "Интерфакса", сообщает, что из десятерых пострадавших госпитализация понадобилась восьмерым. По словам источника, состояние семерых оценивается как тяжелое. Врачам удалось их стабилизровать. Кроме того, представитель экстренных служб уточнил РИА Новости, что сейчас ведется поиск одного пропавшего.

В пресс-релизе Северного флота сообщалось, что "двум военнослужащим, участвовавшим с первых минут в локализации задымления и получившим травмы дыхательных путей, оказана медицинская помощь". Подтвердить информацию о возросшем количестве пострадавших на данный момент не удалось.

Как ранее сообщил "РГ" начальник пресс-службы судоремонтного предприятия "Звездочка", на чьей площадке и произошло ЧП, точное количество сотрудников, работавших на крейсере в момент возгорания определить трудно. По его словам, ежедневно там работают от 250 до 450 человек. Он отметил, что все промышленные работники были эвакуированы. Информацию о пострадавших и пропавших без вести он также подтвердить не смог.

Напомним, пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" вспыхнул утром 12 декабря в ходе огневых работ. Площадь пожара достигала 120 квадратных метров. Очаг возгорания расположен в первом энергоотсеке корабля. Возможной причиной ЧП могли стать различные нарушения при проведении работ - неправильное оборудование рабочего места или ненадлежащее исполнение обязанностей наблюдающим. Как отметили в пресс-службе СФ, вооружений и боеприпасов на крейсере нет. Военным, которые сопровождали ремонтные работы, и пожарным расчетам удалось локализовать очаг.

Справка "РГ"

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" с сентября 2018 года находился на ремонте в плавучем доке ПД-50 на судоремонтном заводе №82. В октябре прошлого года там произошла авария, в результате которой док затонул. Один из подъемных кранов дока упал на палубу корабля и повредил ее. После корабль был транспортирован на 35-ый судоремонтный завод для продолжения работ.