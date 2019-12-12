Названы имена пилотов разбившегося на Кубани вертолета Ми-28

Названы имена пилотов ударного вертолета Ми-28 "Ночной охотник", который разбился накануне вечером. Как уже сообщала "РГ", трагедия произошла рядом со станицей Платнировской Кореновского района, где расположен авиаполк. Винтокрылая машина выполняла учебно-тренировочный полет в ночное время, когда около 23 часов 11 декабря вдруг пропала с радаров.

Имена и фамилии пилотов в своей телеграмме назвал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, где он выразил соболезнования сослуживцам и семьям офицеров. Как говорится в сообщении главы края, в результате катастрофы погибли командир эскадрильи подполковник Александр Склянкин, который во время полета являлся командиром экипажа и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 майор Руслан Кушниренко.

Внезапная гибель обоих пилотов стала большой потерей для Кореновского авиаполка.

"Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших, всему вертолетному полку. Это невосполнимая потеря. Кубань скорбит вместе с вами",- говорится в телеграмме губернатора.

Также глава региона отметил, что погибшие пилоты достойно выполняли свой служебный долг, являлись наставниками для сослуживцев.

"Подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко были профессионалами своего дела, верными присяге и воинскому долгу. Краснодарский край стал для них вторым домом, здесь живут их семьи", - написал губернатор.

Как уже сообщала "РГ", по факту авиакатастрофы следственный комитет России возбудил уголовное дело, а военная прокуратура ЮВО начала проверку.