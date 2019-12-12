СК возбудил дело по факту крушения вертолета Ми-28 на Кубани

В Краснодарском крае после авиационной катастрофы с крушением военного вертолета Ми-28, во время которого погибли два летчика, СКР возбудил уголовное дело.

"12 декабря 2019 года в военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Краснодарскому гарнизону из войсковой части 35666 поступило сообщение о крушении вертолета Ми-28. По данному факту в этот же день возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)", - говорится в информации, размещенной на официальном сайте Главного следственного управления СКР.

По предварительным данным следствия, 11 декабря проводился учебно-тренировочный полет вертолета Ми-28 в темное время суток и в сложных метеоусловиях. Вечером с экрана радиолокационной станции пропала отметка этого воздушного судна.

"Незамедлительно организованы поисково-спасательные мероприятия, в ходе которых вблизи аэродрома Кореновск Краснодарского края обнаружен разрушенный вертолет. Члены экипажа погибли".

Сообщается, что на месте ЧП сотрудники оперативно-следственной групп изъяты документацию, регламентирующую полет Ми-28, а также показания средств объективного контроля. "Военные следователи принимают меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего".

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

По данным источника "РГ" в чрезвычайных службах региона, специалисты рассматривают две предварительные причины ЧП, которое произошло в сложнейших метеоусловиях. Среди них - техническая неисправность или ошибка в пилотировании боевой машины.

Как стало известно, уже обнаружены бортовые самописцы военного вертолета Ми-28Н ("Ночной охотник").