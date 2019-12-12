Новости

Видео: В Удмуртии детский тренер оттаскала за волосы своих учеников 11:34
Лукашенко принял председателя Национального собрания Вьетнама 11:32
СМИ: Более тридцати жертв Вайнштейна отказались от своих обвинений 11:32
Почему Дима Билан отказался участвовать в концерте звезд "Евровидения" 11:31
В Мурманске загорелся крейсер "Адмирал Кузнецов" 11:27
Объявлены даты премьеры "Матрицы 4" и "Флэша" 11:25
Патриарх Кирилл начал отпевание Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя 11:24
Испытано Сибирью: в войска поступила партия "арктических" Т-80БВМ 11:23
Видео: поезд снес застрявший на путях автотрейлер с экскаватором 11:13
Парламент Казахстана одобрил вывод части земель Байконура из аренды РФ 11:10
СК возбудил дело по факту крушения вертолета Ми-28 на Кубани 11:10
В Приангарье задержали крупную группировку наркоторговцев 11:00
Сколько россияне потратят на Новый год 10:56
Тарантино собрался снимать "Убить Билла 3" 10:52
Сколько россияне готовы потратить на новогодние подарки 10:49
На Кубани обнаружены "черные ящики" разбившегося вертолета Ми-28Н 10:48
На Камчатке считавшийся мертвым мужчина пришел за невыплаченной пенсией 10:46
Роспотребнадзор рассказал, чем отличается правильный Дед Мороз 10:45
Сухопутные войска РФ получат "пластиковые" боеприпасы в 2020 году 10:27
В Перми украденный смартфон прислал своему хозяину видео с похитителем 10:24
Вышел трейлер "Проклятия" от автора "Зловещих мертвецов" 10:21
В Приамурье нашедший "золотые" носки мужчина получил срок 10:20
В Приамурье младенец погиб из-за сухой смеси 10:14
Эксперименты показали, в каком случае дневной сон ведет к инсульту 10:07
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать елочную гирлянду 10:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Как выбрать елочную гирлянду
Как выбрать елочную гирлянду
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
12.12.2019 11:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело по факту крушения вертолета Ми-28 на Кубани

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Краснодарском крае после авиационной катастрофы с крушением военного вертолета Ми-28, во время которого погибли два летчика, СКР возбудил уголовное дело.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Названы версии крушения вертолета Ми-28 на Кубани

"12 декабря 2019 года в военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Краснодарскому гарнизону из войсковой части 35666 поступило сообщение о крушении вертолета Ми-28. По данному факту в этот же день возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)", - говорится в информации, размещенной на официальном сайте Главного следственного управления СКР.

По предварительным данным следствия, 11 декабря проводился учебно-тренировочный полет вертолета Ми-28 в темное время суток и в сложных метеоусловиях. Вечером с экрана радиолокационной станции пропала отметка этого воздушного судна.

"Незамедлительно организованы поисково-спасательные мероприятия, в ходе которых вблизи аэродрома Кореновск Краснодарского края обнаружен разрушенный вертолет. Члены экипажа погибли".

Сообщается, что на месте ЧП сотрудники оперативно-следственной групп изъяты документацию, регламентирующую полет Ми-28, а также показания средств объективного контроля. "Военные следователи принимают меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего".

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

По данным источника "РГ" в чрезвычайных службах региона, специалисты рассматривают две предварительные причины ЧП, которое произошло в сложнейших метеоусловиях. Среди них - техническая неисправность или ошибка в пилотировании боевой машины.

Как стало известно, уже обнаружены бортовые самописцы военного вертолета Ми-28Н ("Ночной охотник").

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

В МИД РФ вызвали посла ФРГ после высылки российских дипломатов
В Мурманске загорелся крейсер "Адмирал Кузнецов"
Захарова обратила внимание на изменение подхода Украины к переговорам
В ФРГ заявили о "капитуляции" перед США из-за проекта Nord Stream 2
Новый тяжелый огнемет покажут на Параде Победы