На Кубани обнаружены "черные ящики" разбившегося вертолета Ми-28Н

На Кубани обнаружены бортовые самописцы военного вертолета Ми-28Н, который накануне поздно вечером потерпел крушение около военной части в городе Кореновске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ВПК региона.

"Нашли бортовые самописцы, они целые, - приводит информагентство слова источника. - Комиссия рассматривает все версии произошедшего, включая техническую неисправность и человеческий фактор. Полную картину авиационного происшествия можно будет установить только после считывания информации с бортовых самописцев".

Сообщается также, что известны личности обоих пилотов, погибших в этой катастрофе. Один из них - "подполковник, заместитель командира полка по летной подготовке". Другой - "майор, командир эскадрильи этого полка".

"Замкомполка - боевой офицер, был в Сирии и в других горячих точках", - уточнил источник в ВПК региона.

Он добавил, что у обоих погибших офицеров остались семьи и им будет оказана помощь и поддержка.

Как ранее уже писала "РГ", на данный момент специалисты рассматривают две предварительные причины ЧП. Среди них - техническая неисправность или ошибка в пилотировании боевой машины.

При этом эксперты не исключают, что катастрофа могла произойти также из-за плохих погодных условий. В течение всего вчерашнего дня в этой местности стоял сильный туман, из-за которого в международном аэропорту Краснодар (расположен в 70 километрах от Кореновска) были отменены свыше десятка авиарейсов.

Вертолет Ми-28Н разбился во время проходившего в ночное время учебно-тренировочного полета 11 декабря примерно в 23 часа.

По данным источника в силовых структурах региона, полеты вертолетов Ми-28Н приостановлены в Южном военном округе до выяснения причин крушения.