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12.12.2019 14:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-мэра Челябинска арестовали за взятки

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Центральный суд Челябинска после полуторачасового заседания избрал меру пресечения экс-главе города Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получении взяток за содействие в получении муниципальных контрактов на строительство соцобъектов в новом микрорайоне. С учетом тяжести предъявленных обвинений принято решение об аресте Тефтелева сроком на два месяца, сообщили в четверг в судебной инстанции.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска
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- Суд учел тяжесть совершенного преступления, частичное признание вины, а также возможность скрыться от следствия или уничтожить доказательства по уголовному делу, используя связи во властных кругах, - сообщили в Центральном суде Челябинска. - Доводы о заболеваниях и невозможности изоляции по состоянию здоровья суд счел необоснованными.

Стоит отметить, что защита заявила о частичном признании вины, хронических заболеваниях и готовности подзащитного Тефтелева сотрудничать со следствием. Сам он попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, тем самым ограничив в возможности влиять на ход следствия. Однако суд решил иначе.

Как уже сообщала "РГ", мэра-отставника вчера в середине дня задержали в Магнитогорске, где он проживал после потери постов главы Челябинска и вице-губернатора региона.

По версии следствия, экс-градоначальник Евгений Тефтелев вместе с бывшим начальником управления капитального строительства Евгением Пашковым получили взятку в особо крупном размере за оказание общего покровительства одной из челябинских компаний при заключении муниципального контракта на строительство школы и детского сада в микрорайоне "Парковый".

О какой сумме идет речь и единственное ли это прегрешение бывшего мэра, следствие умалчивает. Решение об избрании меры пресечения подельнику Тефтелева суд принимает в эти минуты.

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