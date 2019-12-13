Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
13.12.2019 13:15
Рубрика: Легковые авто

Kia зарегистрировала новый логотип

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Патентное ведомство Южной Кореи Фото: Патентное ведомство Южной Кореи
Фото: Патентное ведомство Южной Кореи

Компания Kia Motors подала заявку на регистрацию нового товарного знака в национальный патентное ведомство родной Республики Корея.

Фото: www.vk.com/kiarioclub
"Убийца" Creta от Kia впервые попал на фото в России

Товарный знак представляет собой вписанную в прямоугольник надпись "Kia". Графика логотипа выполнена так, что его пределы обозначены широкими вертикальными "колоннами" - стилизованными элементами букв "K" и "A", и делящей пространство между ними пополам третьей "колонны" - буквы "i". Логотип выполнен в черном или красном цвете на белом фоне. Его расположение на автомобиле и взаиморасположение с другим маркирующим знаком компании - "улыбкой тигра" продемонстрировал концепт-кар Imagine by Kia, показанный в этом году на автосалоне в Женеве. Напомним, там подсвеченный логотип был на переднем краю носовой части.

Заменит ли новый логотип нынешнюю глобальную эмблему Kia, вписанную в эллипс, или будет принадлежностью определенной линейки моделей, ясности пока нет. Внедрять его будут постепенно по мере обновления модельного ряда.

ГАЗ продлил права на логотип экзотической "Волги-3111"
#Kia