Kia зарегистрировала новый логотип

Компания Kia Motors подала заявку на регистрацию нового товарного знака в национальный патентное ведомство родной Республики Корея.

Товарный знак представляет собой вписанную в прямоугольник надпись "Kia". Графика логотипа выполнена так, что его пределы обозначены широкими вертикальными "колоннами" - стилизованными элементами букв "K" и "A", и делящей пространство между ними пополам третьей "колонны" - буквы "i". Логотип выполнен в черном или красном цвете на белом фоне. Его расположение на автомобиле и взаиморасположение с другим маркирующим знаком компании - "улыбкой тигра" продемонстрировал концепт-кар Imagine by Kia, показанный в этом году на автосалоне в Женеве. Напомним, там подсвеченный логотип был на переднем краю носовой части.

Заменит ли новый логотип нынешнюю глобальную эмблему Kia, вписанную в эллипс, или будет принадлежностью определенной линейки моделей, ясности пока нет. Внедрять его будут постепенно по мере обновления модельного ряда.