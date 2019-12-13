Песков посоветовал Зеленскому не спрашивать Путина о Крыме при рукопожатии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отсоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому спрашивать о Крыме, когда он пожимает руку Владимиру Путину.

Ранее в эфире одного из украинских телеканалов Зеленский заявил, что готов 10 раз пожать руку российскому лидеру, если Украине вернут Донбасс, и 100 раз, если вернут Крым, сообщает РИА Новости.

Что касается Донбасса, то Песков напомнил Киеву о выполнении Минских соглашений. "…Мы уже говорили: здесь надо не Путину жать руку, а выполнять Минские договоренности, тогда можно будет всем друг другу пожать руки и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт", - сказал он.

Саммит "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря. Стороны подтвердили приверженность политическим положениям Минских соглашений и договорились вскоре провести новую встречу.

Комментируя заявления украинского президента о поправках, которые подготовили в Киеве, Песков указал, что для изменений требуется также согласие ДНР и ЛНР, в противном случае нововведения бесперспективны.