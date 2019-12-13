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13.12.2019 13:35
Рубрика: Власть

Москва предостерегла Киев от одностороннего изменения Минских соглашений

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Для любых изменений в Минских соглашениях требуется обоюдная воля сторон, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Здесь нужна обоюдная воля сторон конфликта, а сторонами конфликта являются с одной стороны Киев, а с другой стороны самопровозглашенные республики", - цитирует его ТАСС.

По словам Пескова, ситуация, при которой Украина предлагает нечто новое, не консультируясь при этом с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, малоперспективна.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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Он также напомнил, что итоговый документ, согласованный на саммите "нормандской четверки" в Париже, определяет Минские соглашения как основу урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

"Если после понедельника произошла какая-то смена позиций одной из сторон, а именно Киева, то это вопрос, который предстоит долго и напряженно анализировать всем троим остальным участникам нормандского формата", - добавил Песков.

Саммит "нормандский четверки" прошел в Париже в понедельник, 9 ноября. Переговоры продлились больше восьми часов. Стороны согласовали итоговый документ, предусматривающий незамедлительные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта и приверженность выполнению политических пунктов Минских соглашений, а также договорились провести новую встречу в течение четырех месяцев.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Президент Администрация Президента Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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