Москва предостерегла Киев от одностороннего изменения Минских соглашений

Для любых изменений в Минских соглашениях требуется обоюдная воля сторон, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Здесь нужна обоюдная воля сторон конфликта, а сторонами конфликта являются с одной стороны Киев, а с другой стороны самопровозглашенные республики", - цитирует его ТАСС.
По словам Пескова, ситуация, при которой Украина предлагает нечто новое, не консультируясь при этом с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, малоперспективна.
Он также напомнил, что итоговый документ, согласованный на саммите "нормандской четверки" в Париже, определяет Минские соглашения как основу урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.
"Если после понедельника произошла какая-то смена позиций одной из сторон, а именно Киева, то это вопрос, который предстоит долго и напряженно анализировать всем троим остальным участникам нормандского формата", - добавил Песков.
Саммит "нормандский четверки" прошел в Париже в понедельник, 9 ноября. Переговоры продлились больше восьми часов. Стороны согласовали итоговый документ, предусматривающий незамедлительные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта и приверженность выполнению политических пунктов Минских соглашений, а также договорились провести новую встречу в течение четырех месяцев.