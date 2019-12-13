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13.12.2019 18:44
Рубрика: Власть

Путин поручил отменить бумажные медкарты

Текст: Кира Латухина
Вести медицинскую документацию в электронном виде поручил президент. Процесс отказа от бумаги должен быть поэтапным.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

При этом медорганизации должны быть готовы к переходу, а информационная система в здравоохранении - защищена. Срок - 15 апреля 2020 года. Об этом говорится в поручениях по итогам президиума Госсовета, опубликованных на сайте Кремля.

На формирование и развитие инфраструктуры первичного звена здравоохранения глава государства поручил выделить не менее 550 млрд рублей до 2024 года включительно (90 процентов из федерального бюджета и по 10 процентов из региональных). Средства пойдут в том числе на развитие больниц. Доклад должен быть представлен до марта 2020 года, затем ежегодно.

Фото: iStock
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Президент поручил раз в полгода докладывать ему о мерах по обеспечению медиков служебным жильем. И указал Минздраву и регионам до марта 2020 года представить предложения по субсидиям для регионов на авиационную скорую помощь.

Также глава государства поручил рассмотреть вопрос о расширении функций центров здоровья для снижения нагрузки на медработников и представить предложения о передаче специалистам со средним медицинским образованием ряда функций врача.

Кроме того, до 31 марта 2020 года следует подготовить стандарты по профессиям, требующим среднего медицинского образования.

Еще Владимир Путин указал кремлевской администрации направить на проработку в правительство предложения губернаторов по повышению доступности и качества оказания медпомощи в регионах.

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