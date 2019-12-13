Два пожарных вертолета тушат крупное возгорание на складе в Москве

Площадь крупного пожара на Варшавском шоссе в Москве увеличилась с 200 квадратов до 3 тысяч кв. метров. К тушению огня присоединились два вертолета Московского авиационного центра. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.

По данным пресс-службы, площадь пожара составляет 3 тысячи "квадратов", на площади 50 кв. метров обрушилась кровля. Один человек пострадал. К тушению возгорания подключили два вертолета МАЦ. "Пока локализовать огонь не удается", - рассказали "РГ" в пресс-службе.

Напомним, что в 12:10 на пульт дежурного "01" поступило сообщение о пожаре на Варшавском шоссе, 129, кор. 2. Загорелось складское помещение. Спасатели призвали водителей выбирать пути объезда, чтобы не создавать помех для проезда пожарно-спасательной техники.