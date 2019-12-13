Видео: На юге Москвы горит склад тканей

На юге Москвы загорелся склад тканей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Москве. Как рассказали "РГ" в пресс-службе, возгорание произошло по адресу Варшавское шоссе, 129, кор. 2. По этому адресу расположен торговый центр и складское помещение с тканями, а вплотную примыкает Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт.

"Горит складское помещение, общая площадь пожара составляет 200 кв. метров, - рассказали "РГ" в пресс-службе. - Сведений о пострадавших не поступало". По другим данным, площадь пожара составляет 3000 кв. метров. На Алтае назвали причины пожара, в котором погибли шесть человек По данным очевидцев, из здания валит едкий, густой черный дым. Возможно, в тушении пожара будут использовать вертолеты. Согласно "Яндекс. Картам", движение в районе горящего склада немного затруднено. Однако спасатели призвали водителей выбирать пути объезда, чтобы не создавать помех для проезда пожарно-спасательной техники.