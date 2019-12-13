Один из пособников Абызова скрылся от следствия

Один из подозреваемых по делу бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова скрылся от следствия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК в Басманном суде столицы.

Известно, что фамилия подозреваемого Тян. Другие подробности пока не разглашаются.

Ранее было объявлено о задержании восьмого фигуранта по делу Абызова - Екатерине Заяц предъявлено обвинение по двум статьям УК.

Согласно данным следствия, с 2011 по 2014 год Абызов, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.