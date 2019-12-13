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13.12.2019 20:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один из пособников Абызова скрылся от следствия

Один из подозреваемых по делу бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова скрылся от следствия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК в Басманном суде столицы.

Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей

Известно, что фамилия подозреваемого Тян. Другие подробности пока не разглашаются.

Ранее было объявлено о задержании восьмого фигуранта по делу Абызова - Екатерине Заяц предъявлено обвинение по двум статьям УК.

Согласно данным следствия, с 2011 по 2014 год Абызов, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова

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