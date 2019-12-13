Стена горящего склада обрушилась на юге столицы

Пожар на юге столицы достиг 7 тыс. кв. м. Обрушилась стена и часть крыши горящего здания. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Напомним, что в 12.10 на пульт дежурного "01" поступило сообщение о возгорании на территории склада, расположенного по адресу Варшавское шоссе, 129, кор. 2. Из здания эвакуировали 40 человек персонала. Сначала площадь пожара не превышала 200 метров, затем огонь распространился на площадь 7 тыс. кв. м. При этом общая площадь постройки составляет около 30 тыс. кв. м.

"Произошло обрушение стены и кровли здания, один пожарный пострадал и ему оказана медицинская помощь", - рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства. К тушению огня подключились два вертолета Московского авиационного центра. Но из горящих помещений продолжает валить черный дым. Возгоранию присвоен повышенный уровень сложности. По некоторым данным, на территории склада из-за огня взрываются газовые баллоны. Рассматривается возможность задействовать для тушения пожарный поезд. На месте работает лаборатория мониторинга загрязнения воздуха МЧС. Пока данных лаборатория не представила.

Движение транспорта в районе пожара ограничено.

Первоначально сообщалось, что в здании расположен склад тканей.