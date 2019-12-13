Новости

Экс-ректора Сахалинского госуниверситета наградили японским орденом 10:11
В Омске стая бродячих собак напала на школьника 10:05
В Свердловской области 31 декабря сделали выходным днем 10:03
Россиянка Гузель Яхина удостоена литературной награды имени Иво Андрича 10:02
Глава МИД КНР: США подорвали с трудом завоеванное взаимное доверие 10:02
Пермских чиновников обязали гулять по неубранным улицам 10:01
На Урале видео водителя "скорой" набрало миллион просмотров в TikTok 09:57
В Алтайском крае при пожаре погибли четверо детей и двое взрослых 09:49
Сборная России снялась с ЧМ по киберспорту из-за плохой организации 09:48
В Приамурье сломанную электроопору "починили" изолентой и пластырем 09:41
Правительство ЕАО сложило с себя полномочия 09:30
Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника 09:29
На Урале под суд пойдут серийные похитители крышек канализационных люков 09:28
Из Новороссийска в Баку начал ходить пассажирский поезд 09:18
Врио губернатора Приангарья прибыл в Иркутск 09:18
Московские водители стали в три раза реже превышать скорость 09:17
Капитан сахалинского судна попал под следствие за 105 тонн минтая 09:15
Экс-строителю космодрома Восточный заменили условный срок на реальный 09:11
В Германии обеднели фермеры 09:09
Орешкин охарактеризовал первую половину 2020 года 08:42
Онколог рассказал, от какой еды быстро разрастаются раковые клетки 08:30
На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием 08:29
Польша единственная из стран ЕС отказалась от соглашения по климату 08:25
Названы самые страшные для россиян болезни 07:30
Гончаренко высказался о своей дисквалификации в РПЛ 07:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Как выбрать елочную гирлянду
Как выбрать елочную гирлянду
Почему топовые смартфоны не могут держать заряд весь день
Почему топовые смартфоны не могут держать заряд весь день
13.12.2019 08:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: iStock 518360318 Фото: iStock
518360318 Фото: iStock

Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МВД по региону.

Жильцы закрыли шумное кафе в Волгограде, расположенное на чердаке их дома

Напомним, в Нижнем Новгороде на улице Березовской мужчина у себя дома больше года ежедневно включал аудиозапись конского ржания и топота, чем досаждал всему подъезду. Соседи неоднократно жаловались на него, но нарушителю назначался только штраф и велись профилактические беседы. Мужчина объяснял, что запись он включал в ответ на громкий топот соседей сверху.

В итоге нарушителя арестовали. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание двух и более лиц". Если его вина будет доказана, то ему грозит срок от трех до семи лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Защита от шума

Главное сегодня

Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника
Пушков: Предложение Зеленского убьет Минские соглашения
Германия попросила американских сенаторов не вводить санкции против РФ
США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
Минздрав выяснит, что стало причиной смерти журналиста в Москве