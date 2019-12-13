На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием

Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МВД по региону.

Напомним, в Нижнем Новгороде на улице Березовской мужчина у себя дома больше года ежедневно включал аудиозапись конского ржания и топота, чем досаждал всему подъезду. Соседи неоднократно жаловались на него, но нарушителю назначался только штраф и велись профилактические беседы. Мужчина объяснял, что запись он включал в ответ на громкий топот соседей сверху.

В итоге нарушителя арестовали. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание двух и более лиц". Если его вина будет доказана, то ему грозит срок от трех до семи лет.