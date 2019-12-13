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13.12.2019 16:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чебоксарах на студентку завели дело за нападение на педагога с ножом

Текст: Олег Корякин

В Чебоксарах возбуждено дело против 17-летней студентки колледжа, набросившейся с ножом на преподавателя. Ее подозревают в покушении на убийство (105 статья УК РФ).

Об этом сообщает региональное управление Следкома РФ.

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По предварительной версии, студентка, находящаяся в академическом отпуске, утром пришла в Чебоксарский экономико-технологический колледж. В одном из кабинетов она напала на педагога с кухонным ножом и стала наносить ей множество ударов по различным частям тела.

Услышав крики, сотрудники колледжа пришли коллеге на помощь. Вскоре ее отправили в больницу.

На место происшествия прибыла и следственно-оперативная группа. Сейчас проводятся все необходимые экспертизы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары

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