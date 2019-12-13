В Чебоксарах на студентку завели дело за нападение на педагога с ножом

В Чебоксарах возбуждено дело против 17-летней студентки колледжа, набросившейся с ножом на преподавателя. Ее подозревают в покушении на убийство (105 статья УК РФ).

Об этом сообщает региональное управление Следкома РФ.

По предварительной версии, студентка, находящаяся в академическом отпуске, утром пришла в Чебоксарский экономико-технологический колледж. В одном из кабинетов она напала на педагога с кухонным ножом и стала наносить ей множество ударов по различным частям тела.

Услышав крики, сотрудники колледжа пришли коллеге на помощь. Вскоре ее отправили в больницу.

На место происшествия прибыла и следственно-оперативная группа. Сейчас проводятся все необходимые экспертизы.