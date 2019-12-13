На Алтае назвали причины пожара, в котором погибли шесть человек

По предварительным данным, возгорание в частном доме в селе Глубокое Завьяловского района Алтайского края произошло из-за неисправности печного отопления или замыкания проводки.

Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

- Следователи уже изъяли вещественные доказательства, которые после проведения судебно-медицинских, пожаро-технических и криминалистических экспертиз позволит установить точные причины пожара, - отметила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - В результате пожара дом выгорел полностью, погибла семья из шести человек, в том числе дети: мальчики - двух и девяти лет, полугодовалая и семилетняя девочки.

Напомним, пожар в частном доме в селе Глубокое Завьяловского района произошел 13 декабря рано утром. После этого ЧП власти Алтайского края инициировали подворовой обход домов многодетных и неблагополучных семей, чтобы проверить исправность печного отопления и электропроводки.