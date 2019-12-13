В Омске стая бродячих собак напала на школьника

Следственный комитет начал проверку по факту нападения стаи бродячих собак на 9-летнего ребенка в микрорайоне Старый Кировск города Омска.

- По предварительным данным, прохожим удалось отбить ребенка у стаи, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. - Пострадавшего мальчика госпитализировали в детскую городскую больницу, где ему обработали и ушили раны.

В рамках проверки следователи собираются дать правовую оценку действиям работников "Спецавтохозяйства", в функции которого входит отлов бродячих животных.

В городской администрации в свою очередь заявили, что оперативная информация о нападении собак на школьника в единую дежурно-диспетчерскую службу города, местный КТОС или от надзорных органов в учреждение не поступала. В то же время в Старом Кировске с октября по декабрь было отловлено 25 бездомных животных.

- Со второй декады октября ситуация с отловом безнадзорных собак в городе, и в частности - на территории Старого Кировска, взята на особый контроль в Администрации города Омска, - пояснил заместитель директора департамента городского хозяйства Владимир Шнипко. - Бюджетное учреждение регулярно осуществляет рейды и проводит санацию от безнадзорных собак. Вместе с тем, необходимо понимать, что наступила зима и количество бездомных собак, которые в осенне-летний период обитали на стройках и в дачных кооперативах, в разы увеличилось.

После нападения на ребенка "Спецавтохозяйство" отправило в Старый Кировск две бригады по отлову животных.