Из горящего ангара в Петербурге эвакуировали 100 человек

В Петербурге из горящего здания по улице Салова эвакуировали 100 человек. Площадь пожара достигла пяти тысяч квадратных метров.

Как сообщает Управление информации и связи с общественностью регионального ГУ МЧС России, пострадавших нет, сейчас удалось локализовать пожар.

Пожару присвоен второй номер сложности, огонь ликвидируют более 170 человек и 40 единиц техники. На место происшествия выдвинут пожарный поезд, а также химико-радиометрическая лаборатория, которая проконтролирует уровень содержания вредных веществ в воздухе.

Напомним, что пожар начался вечером в пятницу на территории бизнес-центра, расположенного на улице Салова. Здесь арендуют помещения фирмы, торгующие автозапчастями и легковоспламеняющимися жидкостями.