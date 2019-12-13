Подозреваемый в подготовке к теракту в Мурманске взят под стражу

Подозреваемый в подготовке теракта в Мурманске, являющий сторонником экстремистской организации "Правы сектор (запрещена в России), арестован на два месяца. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Октябрьском суде Мурманска.

Напомним, по версии следствия, 36-летний гражданин России готовил террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска, отметили в ЦОС ФСБ России.

Мужчину задержали в момент изъятия из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

Справка"РГ"

17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистскими пять украинских националистических организаций. Деятельность "Правого сектора", УНА-УНСО, УПА, "Тризуба им. Степана Бандеры" и "Братства" попали в России под запрет.