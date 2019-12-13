Два сухогруза сели на мель в Ростовской области

Два судна, груженые пшеницей, сели на мель из-за снижения уровня воды в Дону.

Как отмечает Интерфакс, сухогрузы в портах "Азов" и "Ростов-на-Дону" сели на мель при отходе от причала. Когда уровень воды поднимется, их попытаются снять с мели. В настоящий момент это небезопасно.

В порту "Ростов-на-Дону" сел на мель сухогруз "Николай Кузнецов" под флагом Панамы. А в аэропорту "Азов", как уже информировала "РГ", на мели оказалось судно "Volga 4007" под флагом островов Кука.

Разлива нефтепродуктов не произошло, пострадавших нет.