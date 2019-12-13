Новости

В Петербурге загорелся большой ангар 18:19
Путин одобрил соглашение о пенсиях в ЕАЭС 18:07
В Заполярье возле священного саамского озера нашли мертвых рыбаков 18:04
МИД: Переговоры на "нормандском" саммите шли на повышенных тонах 17:59
В КБР объявили 31 декабря выходным 17:56
Шарапова снялась в сериале с Энистон и Уизерспун 17:52
В Башкирии высокопоставленного чиновника задержали за взятку в 3 млн 17:52
Начались продажи новой Kia Optima 17:41
Ученые объявили о разработке вакцины против ожирения 17:37
В Саратовской области начали поиски матери вмерзшего в лед младенца 17:30
В России пообещали не дать Европе замерзнуть 17:25
Меркель: Прогресс есть, но его недостаточно для отмены санкций против РФ 17:21
Паралимпиец из Коми принес России золотую медаль в лыжных гонках 17:18
Два сухогруза сели на мель в Ростовской области 17:17
Путин поздравил Джонсона с переназначением 17:16
МИД: В России до Нового года не останется рабочих из КНДР 17:04
В Коми восьмилетняя девочка пустила вора в квартиру и заперла внутри 17:00
Ученые выяснили, чем сахар похож на алкоголь 16:54
Журналисты семи российских телеканалов попали в базу "Миротворца" 16:46
Страны ОДКБ подвели итог учений "Боевое братство-2019" 16:39
В Пскове прокуратура обязала чиновников предоставить квартиру сироте 16:38
В Чебоксарах на студентку завели дело за нападение на педагога с ножом 16:35
В Севастополе 31 декабря объявили выходным 16:34
50-летний актер Джек Блэк объявил об уходе на пенсию 16:24
Лидеры ЕС еще раз официально продлили на полгода санкции против России 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда сходить в Москве перед Новым годом
Куда сходить в Москве перед Новым годом
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
13.12.2019 17:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два сухогруза сели на мель в Ростовской области

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)

Два судна, груженые пшеницей, сели на мель из-за снижения уровня воды в Дону.

Фото: пресс-служба МЧС по Брянской области
Под Брянском обезвредили полутонную авиабомбу

Как отмечает Интерфакс, сухогрузы в портах "Азов" и "Ростов-на-Дону" сели на мель при отходе от причала. Когда уровень воды поднимется, их попытаются снять с мели. В настоящий момент это небезопасно.

В порту "Ростов-на-Дону" сел на мель сухогруз "Николай Кузнецов" под флагом Панамы. А в аэропорту "Азов", как уже информировала "РГ",  на мели оказалось судно  "Volga 4007" под флагом островов Кука.

Разлива нефтепродуктов не произошло, пострадавших нет.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Кремль рассчитывает на преодоление демографического кризиса в России
Великобритания покинет ЕС 31 января 2020 года
Россия отреагировала на испытание Пентагоном баллистической ракеты
Найден второй погибший при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Пожар на Варшавском шоссе в Москве потушен