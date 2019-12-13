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13.12.2019 10:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ростовском порту сел на мель груженый пшеницей теплоход

Текст: Наталья Коротченко

В порту Азов на Дону не могут поднять севшее на мель судно, которое везет пять тысяч тонн пшеницы.

Сухогруз из Турции сел на мель в Ростовской области

Как сообщает Интерфакс, происшествие случилось при отходе теплохода от причала. Теплоход шел под флагом острова Кука, в настоящее время попытки снять его с мели прекращены.

В связи с происшествием не зафиксировано разлива нефтепродуктов, фарватер не перекрыт.

Кстати

В конце ноября из-за ураганного ветра в Ростовской области сильно обмелели река Дон и Таганрогский залив: вода отступила на несколько километров. Но вскоре уровень воды стал восстанавливаться.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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