В ростовском порту сел на мель груженый пшеницей теплоход

В порту Азов на Дону не могут поднять севшее на мель судно, которое везет пять тысяч тонн пшеницы.

Как сообщает Интерфакс, происшествие случилось при отходе теплохода от причала. Теплоход шел под флагом острова Кука, в настоящее время попытки снять его с мели прекращены.

В связи с происшествием не зафиксировано разлива нефтепродуктов, фарватер не перекрыт.

Кстати

В конце ноября из-за ураганного ветра в Ростовской области сильно обмелели река Дон и Таганрогский залив: вода отступила на несколько километров. Но вскоре уровень воды стал восстанавливаться.