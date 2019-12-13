СК опубликовал видео допроса обвиняемого в расстреле девушек на Урале

СК РФ опубликовал видео допроса жителя Екатеринбурга, обвиняемого в расстреле двух девушек на горе Уктус в 2018 году. Одна из них погибла на месте нападения, другая через несколько дней скончалась в больнице. Возможного убийцу смогли найти и задержать только сейчас.

На кадрах мужчина заявляет, что согласен с задержанием, и рассказывает о своих действиях в день трагедии: как он достал из рюкзака винтовку и прибор ночного видения и произвел выстрелы в головы жертв, а затем разобрал винтовку в гараже.

Напомним, 34-летнего инженера одного из местных предприятий задержали 9 декабря. В его квартире обнаружили составные части оружия. Оно и помогло найти подозреваемого: представители МВД получили информацию, что некий мужчина приобрел составляющие части к пневматической винтовке, тип которой совпадал с тем, из которого убили девушек.

Мужчина арестован до 8 февраля 2020 года. Против него возбуждено дело об убийстве двух лиц из хулиганских побуждений: по предварительным сведениям правоохранителей, к стрельбе по людям злоумышленник начал готовится за месяц, испытывал оружие, снимал территорию с дрона - а кто станет мишенью, роли не играло. Сегодня СК Свердловской области еще раз подчеркнул, что появившаяся в СМИ информация, что обвиняемый общался с жертвами перед убийством, не соответствует действительности.

В отношении обвиняемого планируется провести психиатрическую экспертизу.