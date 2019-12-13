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13.12.2019 12:30
Рубрика: Видео

Видео: на АЗС женщина-водитель не справилась с заправочным пистолетом

Текст: Вадим Давыденко

Со сдержанной усмешкой и нескрываемым снисхождением смотрят бывалые автомобилисты на мучения "чайников", недавно получивших права. "Как же можно так путать педали газа и сцепления, переднюю и заднюю скорости, рычажки включения поворотника и щеток стеклоочистителя?" - недоумевают опытные водители, забыв, что и сами когда-то были зелеными новичками.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Поэтому нужно удержаться от злорадства и стеба при просмотре этого видео, где на автозаправке мучается женщина-водитель. Даже без наклейки "чайник" на стекле совершенно понятно, что это один из первых ее опытов самостоятельной заправки машины. И опыт не очень удачный.

Боясь задеть что-либо на АЗС, дама остановила машину слишком далеко и не смогла дотянуться до горловины бака заправочным пистолетом. И дальше всё пошло не так...

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#видео #авто