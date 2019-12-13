Видео: на АЗС женщина-водитель не справилась с заправочным пистолетом

Со сдержанной усмешкой и нескрываемым снисхождением смотрят бывалые автомобилисты на мучения "чайников", недавно получивших права. "Как же можно так путать педали газа и сцепления, переднюю и заднюю скорости, рычажки включения поворотника и щеток стеклоочистителя?" - недоумевают опытные водители, забыв, что и сами когда-то были зелеными новичками.

Поэтому нужно удержаться от злорадства и стеба при просмотре этого видео, где на автозаправке мучается женщина-водитель. Даже без наклейки "чайник" на стекле совершенно понятно, что это один из первых ее опытов самостоятельной заправки машины. И опыт не очень удачный.

Боясь задеть что-либо на АЗС, дама остановила машину слишком далеко и не смогла дотянуться до горловины бака заправочным пистолетом. И дальше всё пошло не так...