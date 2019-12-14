Арестован третий подозреваемый по делу об убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца военнослужащему ВСУ Андрею Антоненко, которого следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета, сообщает РИА Новости.

Судья объявил, что в отношении подозреваемого будет применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8 февраля 2020 года.

В четверг глава МВД Арсен Аваков информировал о задержании подозреваемых по делу об убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники специальной операции в Донбассе.

Следователи считают, что медик из 25-й аэромобильной бригады Яна Дугарь вела разведку возле дома журналиста накануне его гибели. Она находится под круглосуточным домашним арестом. После чего киллеры - детский врач Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко - подложили взрывчатку под машину Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля по дороге на работу. Последние пять лет он проживал в Киеве и работал в интернет-издании "Украинская правда".