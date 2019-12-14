Белый дом ограничил доступ к разговорам Трампа с мировыми лидерами

Белый дом ограничил доступ к разговорам президента США с другими мировыми лидерами и стенограммам этих бесед. Теперь доступ к звонкам есть только у старших советников главы государства, сообщает CNN.

Ранее Дональд Трамп заявил, что у него нет личного телефона уже много лет. "Я использую только одобренные и выпущенные правительством смартфоны", - написал политик в Twitter. Оппоненты Трампа критиковали его за использования личного телефона. Такая беспечность грозит тем, что иностранные спецслужбы могут прослушивать звонки президента.