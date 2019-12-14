Дай Gazoo! Toyota выпустит на рынок раллийный Yaris Gazoo Racing 4

Toyota - триумфатор завершившегося сезона мирового чемпионата по ралли WRC FIA. Экипаж заводской команды Toyota Gazoo Racing WRT, пилот Тянак Отт и штурман Мартин Ярвеоя, на предпоследнем этапе набрал необходимое количество очков и стал недосягаемым для соперников. Тем ярче выход дорожной версии раллийного Yaris GR4.

Официальная презентация машины пройдет 10 января и к этой дате производитель держал ее под покровом секретности. Не совсем успешно: во время видеосъемки для промо-ролика в австралийских пустошах машину сфотографировали местные энтузиасты и в конечном итоге их опубликовало издание Wheels.

Для официальных данных еще не время, но полный привод, широкая колея под провокационными крыльями, внушительные тормозные механизмы и громадный небутафорский "зев" радиаторной решетки не оставляют сомнений, что этот зверь будет делить территорию не с хот-хэтчами, а с хищниками покрупнее - Subaru WRX STI и VW Golf TCR. Во всяком случае новый статус обязывает Toyota играть на максимальных ставках.

Фото: Wheels

При этом у Yaris GR4 есть и гражданская ипостась - это богато укомплектованный сервисной электроникой и системами превентивной безопасности хэтчбек. На борту - двухзонный климат-контроль, мультимедиа с тачскрином и синхронизацией со смартфоном, камеры и сенсоры электронных ассистентов, адаптивный головной свет на светодиодах, акустика JBL и, главное великолепие, механические коробка передач и стояночный тормоз. А больше всего интригует в салоне шайба предустановленных режимов езды.

Наверняка известно, что Yaris GR4 для стран с правосторонним движением будет. Остается загадать на новый год, чтобы 13 проданных в прошлом году в России Subaru WRX и WRX STI в российском офисе Toyota восприняли как вызов рынка. Или одарили наш рынок супер-Yaris'ом в празднование очередного рекорда по продажам Land Cruiser.