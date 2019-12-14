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14.12.2019 16:22
Рубрика: В мире

Экс-президенту Судана дали два года вместо десяти

Текст: Александр Саможнев

Суд Судана сократил тюремный срок бывшему президенту страны Омару аль-Баширу с десяти до двух лет в связи с преклонным возрастом. Ему недавно исполнилось 75 лет. Ранее политику грозило десять лет тюремного заключения. Приговор по делу о коррупции вынесен на специальном заседании суда, сообщает телеканал Al Hadath.

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
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При этом отмечается, что отбывать наказание бывший глава государства будет не в тюрьме, а в центре социальной реформы. Все средства, обнаруженные на счетах аль-Башира, конфискуют в пользу государства.

Ранее СМИ сообщали, что после свержения аль-Башира в апреле этого года в ходе обысков в президентском дворце была обнаружена секретная комната. В ней хранились наличными 113 миллионов долларов в разных валютах. Адвокаты утверждали, что эти средства поступили в виде гранта от дружественной страны и предназначались для вложений в экономику, поддержку медицинских учреждений и мусульманского телеканала. Однако документов на этот счет представлено не было. Якобы часть денег в размере порядка 25 миллионов долларов поступила от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Напомним, в Судане 11 апреля 2019 года на фоне тяжелой экономической ситуации произошел военный переворот. Президент Омар аль-Башир, возглавлявший страну в течение тридцати лет, был отстранен от власти, а затем помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял переходный военный совет.

В мире Африка Судан Смена власти в Судане

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