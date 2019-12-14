Эксперты составили "портрет" типичного автомобиля на российском рынке

Исследование, проведенное специалистами проекта "Правильная цена" и аналитиками "Автостат Инфо", помогло определить описание самого "ходового" автомобиля на авторынке России в двух сегментах, массовом и премиальном.

Чтобы составить такие "портреты", эксперты проанализировали данные о более чем 1,1 млн машин в массовом сегменте и около 135 тысяч в премиальном. В выборку исследования включили автомобили, реализованные на рынке России в 2016 году. Наиболее популярные модификации эксперты определили также по таким категориям, как тип кузова, тип двигателя, объем двигателя, мощность, трансмиссия, привод.

Если седан, то с "механикой", если SUV - то с дизелем

В массовом сегменте наибольшая доля машин (23,4%) пришлась на переднеприводные седаны с механической КПП и с бензиновым мотором объемом до 2 литров мощностью от 100 до 149 л.с. "Эта модификация уже второй год подряд занимает первую строчку рейтинга. Она уверена потеснила более "слабую" модификацию, которая сейчас находится только на третьем месте", - комментирует генеральный директор проекта "Правильная Цена" Татьяна Абрамова.

На втором месте по распространенности - переднеприводный седан на "автомате" с бензиновым двигателем объемом до 2,0 литров мощностью от 100 до 149 л.с. На третьем - седан с таким же по объему мотором мощностью до 100 л.с. с МКПП. Доли второй и третьей групп во всем объеме проанализированных машин составили 9,6% и 8,9%.

Иная картина в сегменте премиальных машин. Здесь самая популярная модификация - полноприводный внедорожник на "автомате" с дизельным мотором объемом от 3 до 4 литров мощностью от 200 до 249 л.с. Доля таких машин в выборке сегмента достигает 22,1%. Второй по распространенности тип авто (9,7%) - полноприводный внедорожник с бензиновым агрегатом объемом от 2 до 3 литров мощностью от 200 до 249 л.с. с автоматической КПП, а третий ( 8,9%) - полноприводный дизельный внедорожникс АКПП с двигателем на 2-3 литра мощностью 150-199 л.с. с АКПП. "Здесь картина за последние три года не сильно изменилась. Все так же преобладают мощные внедорожники", - комментируют аналитики.

Ни фургонов, ни пикапов

Анализ трехлетних автомобилей массового сегмента по отдельным критериям показал, что на седаны приходится 46,2%, внедорожники занимают 35,4%, хэтчбеки - 7,3%, универсалы - 5,7%, лифтбеки - 2,9%, а фургоны и пикапы - 1,5% и 1,1% соответственно. При этом преобладают, конечно же, бензиновые машины: их доля составляет 97,2%, а на дизельные приходится только 2,8%.

Самая большая группа машин по критерию "объем двигателя" - это автомобили, оснащенные мотором объемом до 2 литров. На них приходится до 68,3%. Автомобили с двигателем от 2 до 3 литров занимают 29,1%. Если брать мощность двигателя, то на рынке чаще встречаются (до 61,5%) машины с моторами, выдающими от 100 до 149 л.с., а на долю машин с силовым агрегатом мощностью до 100 л.с. приходится 20,6%. Есть также заметный "перевес" в пользу переднеприводных авто в массовом сегменте. Их доля составляет 71,3%, тогда как машин с полным приводом только 28,7%.

Среди премиальных машин первое место у внедорожников - 69,2%, а на втором и третьем находятся седаны (21,6%) и купе (4,1%). На хэтчбеки и универсалы приходится соответственно 3,8% и 1,2%. Доля бензиновых машин в этом сегменте составляет 57,5%, а дизельных авто здесь больше (42,5%), чем в массовом сегменте.

В категории "объем двигателя" лидируют (43,5%) машины с мотором от 2 до 3 литров, а также авто с объемом двигателя от 3 до 4 литров (36,2%). По мощности двигателя самые большие группы - автомобили мощностью от 200 до 249 л.с. (38%), а также от 150 до 199 л.с. (36%). Доля премиальных автомобилей с АКПП ожидаемо выше, чем с "механикой": 98,6% и 1,4% соответственно. Распределение по типу привода выглядит так: полный привод - 74,2%, задний - 12,9%, передний - 12,9%.

Чем "кореец" отличается "японца"

Эксперты составили также "портреты" типичных машин по признаку "происхождение бренда". Оказалось, что самый распространенный автомобиль российской марки в массовом сегменте - это переднеприводный седан с бензиновым мотором, а японской - полноприводный внедорожник на "автомате". Иной портрет у типичного "китайца" - бензиновый хэтчбек с МКПП и передним приводом.

Анализ машин премиального сегмента показывает, что типичный американский автомобиль - полноприводный внедорожник с АКПП и мотором объемом более 4 литров. Самый популярный европейский - дизельный полноприводный внедорожник, корейский - заднеприводный седан на "автомате" с бензиновым мотором, а японский - полноприводный внедорожник с двигателем от 4 литров и АКПП.