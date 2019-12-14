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14.12.2019 20:10
Рубрика: Власть

ГД оперативно рассмотрит поправки президента о "Городе трудовой доблести"

Текст: Татьяна Замахина
Внесенный президентом РФ законопроект о присвоении звания "Город трудовой доблести" будет рассмотрен Советом Госдумы в приоритетном порядке. Об этом сообщили в нижней палате парламента.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил законопроект в профильный Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Как сообщили в пресс-службе Госдумы, 16 декабря он будет рассмотрен Советом ГД в приоритетном порядке.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Согласно внесенному документу, звание "Город трудовой доблести" будет присваиваться российскому городу, жители которого внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, "проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность". Речь о вкладе в обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города.

С предложением ввести такое звание на федеральном уровне ранее выступил на заседании организационного комитета "Победа" первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Как говорится в документе, закон призван увековечить подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.

В городе, удостоенном звания , установят стелу с изображением городского герба и текстом указа о присвоении звания. На 1 Мая, День Победы и День города там будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты.

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