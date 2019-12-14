ГД оперативно рассмотрит поправки президента о "Городе трудовой доблести"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил законопроект в профильный Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Как сообщили в пресс-службе Госдумы, 16 декабря он будет рассмотрен Советом ГД в приоритетном порядке.

Согласно внесенному документу, звание "Город трудовой доблести" будет присваиваться российскому городу, жители которого внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, "проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность". Речь о вкладе в обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города.

С предложением ввести такое звание на федеральном уровне ранее выступил на заседании организационного комитета "Победа" первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Как говорится в документе, закон призван увековечить подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.

В городе, удостоенном звания , установят стелу с изображением городского герба и текстом указа о присвоении звания. На 1 Мая, День Победы и День города там будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты.