Якубович объяснил "ошибку" в слове "монпансье"

Слово "монпасье" для задания в телепрограмме "Поле чудес" было взято из словаря за 1962 год, поскольку того требовал исторический вопрос. Так пояснил резонансную ситуацию ведущий шоу Леонид Якубович.

Участникам игры было необходимо назвать вальс, ноты которого получал клиент "Товарищества Эйнем" при покупке конфет. Оказалось, что речь идет не о "монпансье", а о "монпасье". Это слово считается ошибочным написанием названия знаменитых леденцов. При этом человек, ставший победителем этого раунда, затем победил и в суперигре. Однако ведущий программы категорически не согласился с тем, что в программе было загадано слово с ошибкой.

"Вы вместо того, чтобы заниматься ерундой, возьмите в руки словарь иностранных языков за 1962 год. Составитель Иванов", - приводит слова Якубовича "Газета.ru".