КНДР провела крупное испытание на полигоне Сохэ

Военные КНДР провели крупное испытание на полигоне Сохэ. Оно носило исключительно "важный характер", информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ранее сообщалось о проведении успешного испытания на космодроме Сохэ в районе Тончхан-ни. Предполагается, что там испытывали ракетный двигатель.

Это первый подобный тест с начала переговоров Пхеньяна и Вашингтона о денуклеаризации Корейского полуострова в 2018 году, отмечает РИА Новости.

"Ким Чен Ын может потерять все, если предпримет враждебные действия", - написал в этой связи президент США Дональд Трамп в Twitter. Ранее Пхеньян неоднократно выступал с призывами к Вашингтону урегулировать двусторонние отношения до конца 2019 года.

Напомним, первый саммит США и КНДР успешно прошел в июне 2018 года в Сингапуре, однако второй в Ханое в феврале 2019 году закончился безрезультатно.

По инициативе американской стороны была проведена встреча в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР. Затем Трамп озвучил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца этого года. При этом американские санкции в отношении Северной Кореи сохраняют свою силу.