Кудашов: Хотели забить в пустые ворота и дали чехам вернуться в игру

Алексей Кудашов: Я считаю, переломный момент был во втором периоде, когда пропустили контратаку, ведя в счете 2:0. Не использовали моменты, которые создавали, дали чехам вернуться в игру, и поэтому получился такой сложный матч.

С одной стороны, вы нанесли чехам первое поражение в этом Евротуре. С другой, вряд ли тренерский штаб вряд ли остался доволен сегодняшней игрой…

Алексей Кудашов: Я уже сказал. Ведя 2:0, мы неправильно немножко сыграли в начале второго периода. Не выполнили то, о чем договаривались. Чехи сильны своими контратаками. Мы им сами позволили вернуться в игру, забросить первую шайбу. У нас потом было достаточно моментов, выходили два в один. Но слишком академично там играли, пытались забить в пустые ворота. Перемудрили немного. И вот эта академичность позволила чехам вернуться в игру.

Ошибки в обороне не смущают?

Алексей Кудашов: Смущают. Не успевали иногда возвращаться защитники. Системность была неправильная.

Сегодня у вас в одном звене сыграли оба Ткачева и Сошников. Как оцените их действия?

Алексей Кудашов: В третьем периоде они играли намного уверенней. И не случайно, что именно они сравняли счет.

Вам не кажется, что слишком велик перекос в сторону ударного первого звена?

Алексей Кудашов: Какое звено лучше играет, такое и получает больше игрового времени. Если звено Карнаухова хорошо отрабатывает в обороне, то оно и получает в соответствующие моменты время. Но вообще мы стараемся равномерно распределять время. Понимаем, что игры идут часто, и силы нужно сэкономить.

В третьей игре вратарем будет снова Илья Сорокин?

Алексей Кудашов: Давайте по сегодняшней игре.

А я не понял, почему в овертайме, когда у нас было большинство, никто не выходил на "пятак? - последний вопрос прозвучал с "галерки" в предельно вызывающем тоне. Но у Кудашова он неожиданно вызвал лишь улыбку. На пресс-конференциях такое увидишь нечасто.

Алексей Кудашов: Закрывают вратаря, когда идут броски, - спокойно ответил рулевой сборной России. - А бросков не было.