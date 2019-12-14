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14.12.2019 19:10
Рубрика: Спорт

Кудашов: Хотели забить в пустые ворота и дали чехам вернуться в игру

Текст: Илья Соболев
Пресс-конференция главного тренера сборной России Алексея Кудашова по итогам победного матча с чехами (4:3 по буллитам) началась стремительно. Не любитель долгих речей, Алексей Николаевич взял слово, не дожидаясь вопросов.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Алексей Кудашов: Я считаю, переломный момент был во втором периоде, когда пропустили контратаку, ведя в счете 2:0. Не использовали моменты, которые создавали, дали чехам вернуться в игру, и поэтому получился такой сложный матч.

С одной стороны, вы нанесли чехам первое поражение в этом Евротуре. С другой, вряд ли тренерский штаб вряд ли остался доволен сегодняшней игрой…

Алексей Кудашов: Я уже сказал. Ведя 2:0, мы неправильно немножко сыграли в начале второго периода. Не выполнили то, о чем договаривались. Чехи сильны своими контратаками. Мы им сами позволили вернуться в игру, забросить первую шайбу. У нас потом было достаточно моментов, выходили два в один. Но слишком академично там играли, пытались забить в пустые ворота. Перемудрили немного. И вот эта академичность позволила чехам вернуться в игру.

Ошибки в обороне не смущают?

Алексей Кудашов: Смущают. Не успевали иногда возвращаться защитники. Системность была неправильная.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Сегодня у вас в одном звене сыграли оба Ткачева и Сошников. Как оцените их действия?

Алексей Кудашов: В третьем периоде они играли намного уверенней. И не случайно, что именно они сравняли счет.

Вам не кажется, что слишком велик перекос в сторону ударного первого звена?

Алексей Кудашов: Какое звено лучше играет, такое и получает больше игрового времени. Если звено Карнаухова хорошо отрабатывает в обороне, то оно и получает в соответствующие моменты время. Но вообще мы стараемся равномерно распределять время. Понимаем, что игры идут часто, и силы нужно сэкономить.

В третьей игре вратарем будет снова Илья Сорокин?

Алексей Кудашов: Давайте по сегодняшней игре.

А я не понял, почему в овертайме, когда у нас было большинство, никто не выходил на "пятак? - последний вопрос прозвучал с "галерки" в предельно вызывающем тоне. Но у Кудашова он неожиданно вызвал лишь улыбку. На пресс-конференциях такое увидишь нечасто.

Алексей Кудашов: Закрывают вратаря, когда идут броски, - спокойно ответил рулевой сборной России. - А бросков не было.

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