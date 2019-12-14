Некомпетентность и коррупция лежат в основе роста цен на газ для населения, заявил исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, Украина в 2020 году могла бы экспортировать газ, а не импортировать в случае увеличения собственной добычи "голубого топлива". "Вот так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию", - полагает чиновник.

В январе 2020 года "Нафтогаз" планирует повысить цену на газ для населения на 28,59 процента до 233 долларов за тысячу кубометров. В декабре цена на газ для бытовых целей составляет 180 долларов за тысячу кубометров.

Между тем чиновник умалчивает, что Россия готова заключить с Украиной соглашение на поставки газа, которые позволило бы сократить цену на газ для конечных потребителей на 25 процентов. Это существенно облегчило бы жизнь простым украинцам. Однако Киев настаивает на закупках топлива в Европе по более высоким тарифам.

Между тем глава политсовета оппозиционной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук отметил, что из-за политики Киева за последние пять лет цены на газ для населения выросли более чем на тысячу процентов, коммунальные платежи увеличились на 740 процентов, а стоимость отопления - на 1225 процентов. Треть населения не может платить по таким тарифам.

Напомним, с 2015 года Украина перестала покупать газ в России. Вместо этого она начала закупки в Европе. В рамках сотрудничества с МВФ Киев много раз повышал стоимость газа для населения.