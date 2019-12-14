Останки похищенных полицейских найдены в Мексике

Власти Мексики обнаружили в штате Гуанахуато мешки с фрагментами тел четырех полицейских. Убитые стражи порядка были похищены при атаке на отделение полиции города Вильяграна.

Как сообщает издание Milenio со ссылкой на комиссара по вопросам безопасности штата София Уэтт Лопес, ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна бандитская организация.

Во время нападения были убиты трое человек. Помимо полицейских в заложники был также взят судья, однако затем злоумышленники его отпустили.

В октябре в окрестностях мексиканского города Агилилья, штат Мичоакан, бандиты, связанные с местным наркокартелем, напали на полицейский конвой. В результате нападения были убиты 13 сотрудников полиции, еще девять получили ранения различной степени тяжести. Случившееся является одним из самых агрессивных нападений на силы правопорядка в стране за последние годы.