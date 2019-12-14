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14.12.2019 17:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Севастополе завели дело о гибели мальчика после прыжков на кровати

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти восьмилетнего мальчика в Севастополе, который получил дома травму головы и умер в больнице. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.

Дело квалифицировано по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ - причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

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Во время проверки было установлено, что мальчик получил черепно-мозговую травму в квартире, где он живет. Ребенок был госпитализирован в детскую больницу, где через короткий промежуток времени скончался.

Напомним, трагический случай произошел в среду. Мальчику вызвали "скорую помощь" после того как он, прыгая на кровати, упал и сильно ударился головой.

В рамках расследования в больнице была изъята медицинская документация, назначены экспертизы для установления причины смерти.

- Следствием устанавливаются обстоятельства получения травм ребенком, процедура его госпитализации, ход и качество оказания врачебной помощи, - отметила Постнова.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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