Кто не знает "фокус": стоит только "забить" в поисковик название какой-то вещи или услуги, как на ваш компьютер посыплется связанная с этим запросом реклама. А если у вас на работе сервер, и кто-то из коллег искал, предположим, кроссовки или нижнее белье, то готовьтесь и вы в ближайший час-два получать рекламу трусов и обуви.

"Око Саурона" может находиться не только в компьютере или телевизоре, но даже в кофемашине. Фото: Reuters

Впрочем, к этому уже все привыкли, - удивление до сих пор вызывает реакция телефонов. Вроде бы, аппарат выключен, вы непринужденно болтаете с другом, например о машинах, или о том, какой бассейн можно выбрать на дачу. И вскоре вы начинаете получать рекламу автомобилей и всех разновидностей бассейнов, которые только есть в магазинах. Однажды после разговора о квартирах при выключенном телефоне (!) моей знакомой позвонили из агентства и предложили подобрать жилье.

Что это совпадение, паранойя? Или многочисленные гаджеты действительно слышат то, что мы говорим и при малейшей зацепке готовы выложить нам пакеты предложений товаров и услуг, которые нас могут заинтересовать?

"РГ" решила узнать мнение специалистов по информационным технологиям.

- Нет, мания преследования тут ни при чем, - говорит директор Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков. - Если экран вашего телефона не светится, это не значит, что он выключен, он отключится, только когда вы достанете из него аккумулятор (точнее все аккумуляторы). При этом теоретически любая умная техника, подключенная к интернету, в которой есть микрофон и камера, способна нас слышать, никаких технических сложностей в этом нет. С компьютерами, автоматически рассылающими нам рекламу, исходя из наших же запросов все еще проще. Серверы и программы анализа обрабатывают данные и дают результат в виде готовых предложений - что нам потенциально может понадобиться, что мы могли бы в итоге купить.

Как отмечают эксперты, ни для кого не секрет, что производители умной техники сегодня вовлечены в индустрию рекламы, контента, маркетинга и торговли данными пользователей. Конечно, это никем напрямую не афишируется, но часто пользователи на личном опыте убеждаются, что все, что они пишут и говорят, видят и слышат не только те, кому это адресовано.

- Если есть желание, чтобы проверить "слуховую реакцию" телефонов на сообщения извне, можно провести эксперимент, - говорит Илья Обабков, - положить в абсолютно пустую, не прослушиваемую комнату смартфон, и в течение нескольких часов или даже дней произносить три-четыре ключевых слова - предположим, "путевка", "акваланг", "билеты". Дальше попробуйте интерпретировать результаты, используя известные поисковые системы на этом смартфоне. Выводы сделайте сами.

Слушают ли нас все телефоны без исключения, как говорят специалисты, сказать сложно, но абсолютно точно, что покупая технику, очень редкий из нас читает пользовательское соглашение. Обычно мы подписываем его не глядя. А в нем может быть пункт о том, что пользователь согласен на сбор и отправку данных об использовании устройства, которое он покупает. Ну а если даже предположить, что покупатель не согласен, в магазине могут сказать, что других устройств они предложить не могут. Не оставаться же без телефона.

К слову, недавнее исследование, проведенное в США, доказало: умные телевизоры Samsung, LG, Vizio и TCL ежесекундно снимают "отпечатки" экрана и отправляют на сервер.

Четыре крупнейших производителя ТВ записывают по сути все, что смотрят американцы. Сетевой трафик телевизоров изучали программой IoT Inspector от Принстонского университета.

Средний американец проводит перед телевизором 3,5 часа в день. История просмотров ТВ не содержит конфиденциальных поисковых запросов или финансовых данных, но эта история позволяет составить подробный профиль потребителя. Это ценная информация для рекламодателей, за которую они готовы платить.

И производители телевизоров пользуются такой возможностью, потому что с юридической точки зрения десятки миллионов покупателей ТВ дали свое разрешение на сбор этих данных, не убрав галочки с соответствующих пунктов меню при установке.

Тест показал, что телевизоры активно отправляют данные на сервер не только при работе с приложениями, но даже во время просмотра телевидения в прямом эфире.

Телевизоры записывают и отправляют на сервер содержимое экрана, независимо от источника сигнала, будь это кабельное ТВ, приложение, DVD-плеер или потоковое вещание.

Результатом является посекундный журнал просмотра вами различного контента на ТВ, который Vizio продает примерно 30-ти различным компаниям.

Получается, что технически никаких проблем с "прослушкой и приглядкой" за всеми нами нет. Как говорит Илья Обабков, даже пылесос с голосовым управлением подключенный в систему умный дом, теоретически может стать инструментом сбора данных о нас. При этом любой специалист по электронике подтвердит, что динамики и наушники могут превратиться в микрофон, путем аппаратных или программных настроек.

Страшно ли вам после всего этого жить, каждый отвечает на этот вопрос для себя индивидуально. Одни считают, что это новая технологическая реальность и ничего страшного в этом нет. Все равно о нас практически все известно, ничего не скроешь в насквозь оцифрованном, умном мире. Другие считают, что это вопиющее упущение и вмешательство в нашу частную жизнь.

Удалось бы доказать в суде этот факт - разговор особой сложности. Юридические службы в компаниях-производителях техники прозорливые и очень сильные. Они утверждают, что собирают данные не о пользователях, а о том, как работает гаджет. И уж тем более речь не идет о сборе личных данных о пользователях.

В такой ситуации у крупных предприятий, стремящихся сохранять конфиденциальность внутренней информации, существуют системы охраны данных, так называемые периметры безопасности. Обычным пользователям, если у них возникают опасения, специалисты советуют установить специализированное программное обеспечение (например, антивирус) и проверить настройки доступа к функциям смартфона для всех приложений - далеко не всем им для работы нужно постоянно видеть ваше местоположение или изображение с камеры.

Кстати

Почти половину покупок россияне совершают в интернете - исследование Яндекса и Института маркетинговых исследований.