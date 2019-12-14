СМИ узнали о новом контракте на поставку Турции комплексов С-400

Турция купит у России еще одну партию зенитных ракетных систем С-400.

Стороны близки к заключению нового контракта, который состоит из двух частей. "Подписание соглашения уже не за горами", - рассказал агентству Bloomberg руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Он отметил, что Анкара и Москва обсуждают также совместное производство элементов для ЗРС.

Напомним, первая партия С-400 (на сумму 2,5 миллиарда долларов) уже поступила в Турцию, сейчас идет обучение персонала, в апреле 2020 года комплексы встанут на боевое дежурство.