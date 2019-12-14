Сможет ли робот завершить десятую симфонию Бетховена

Когда несколько лет назад мы бродили с друзьями по венским кварталам в поисках очередного приюта Бетховена, которых у него за почти сорок лет жизни в австрийской столице знатоки насчитали около сорока, заходила речь и об удивительном синтезе десятой симфонии. В ней музыкальный волшебник, судя по его настроению, стремился "уловить идеалы антики в аккордах европейского симфонизма".

Моцарт, как известно, оставил миру 41 симфонию, музыковеды насчитали более ста опусов данного жанра в каталоге Гайдна, а вот Бетховену, увы, при жизни так и не удалось стать свидетелем триумфа своего заключительного музыкального шедевра. Слишком краткой оказалась жизненная судьба одаренного гения музыки.

В наступающем году исполняется 250 лет со дня рождения выдающегося немецкого композитора. К его юбилею и готовится мировая премьера 10-ой симфонии, правда, дописанной с помощью искусственного интеллекта, информирует Euronews.

Состоится она в родном городе Бетховена - Бонне - 28 апреля 2020 года, где коллектив музыковедов и программистов готов совершить "музыкальную революцию", организовав уникальный проект, который курируют музыковеды Зальцбургского института имени Элиетт и Герберта фон Караяна.

Поясняя, как удалось проникнуть в священный мир вдохновения гения, автор проекта Маттиас Редер сказал, что "искусственный интеллект запоминает невероятное количество нот в кратчайшее время и потом анализирует их. Первые результаты, почти как с человеком. Вы можете усомниться: "Это не так уж и здорово". Но алгоритм совершенствуется, и в какой-то момент результат поражает вас. Это произошло в первый раз несколько недель назад. Мы довольны его успехами".

Правда, в 1980-е годах английским музыковедом и композитором Барри Купером была предпринята попытка реконструкции симфонии с тем, чтобы сделать существующий музыкальный материал доступным для исполнения. Как и большинство бетховенских черновиков, наброски произведения были рассеяны по нескольким рабочим тетрадям. Они были лишены текстового сопровождения и, по утверждению Купера, их почти невозможно было прочесть человеку, недостаточно знакомому с почерком автора.

Именно поэтому полтора столетия эти записи и не были окончательно идентифицированы, хотя и известно более 50 набросков. Все эскизы очень фрагментарны, и ни один из них не содержит более 30 тактов непрерывной музыки. Тем не менее, специалисту, знакомому с методами письма композитора, они дают представление о том, какое движение он имел ввиду.