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Рубрика: В мире

Стали известны детали торговой сделки между США и Китаем

Текст: Александр Саможнев

США и Китай достигли соглашения "по первой фазе" торгового соглашения, которое предусматривает значительное увеличение импорта китайской стороной американской сельскохозяйственной продукции в обмен на отказ Вашингтона вводить новые ограничительные меры, сообщает информационное агентство Reuters.

По данным издания, Пекин согласился дополнительно импортировать американские товары не менее чем на 200 миллиардов долларов, а также услуги в течение двух последующих лет. В 2017 году Китай приобрел товары из США на сумму 130 миллиардов долларов и услуги на 56 миллиардов. В этой связи Бюро экономического анализа США ожидает значительного роста экспорта американской продукции.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
В Китае опубликовали заявление о торговом соглашении первого этапа с США

В качестве ответной меры США готовы приостановить повышение пошлин на телефоны, ноутбуки, и другие потребительские товары китайского производства в размере 160 миллиардов долларов, которое планировалось ввести в воскресенье, 15 декабря. Кроме того, существующие тарифы на другие товарные позиции стоимостью 120 миллиардов долларов, в том числе интеллектуальные колонки и наушники Bluetooth, будут снижены до 7,5 процентов.

"Мы договорились о заключении первого этапа очень крупной сделке с Китаем", - заявил президент Дональд Трамп, комментируя предварительные результаты переговоров. - Китайские чиновники согласились на многие структурные изменения и масштабные закупки американской сельскохозяйственной продукции, промышленных товаров, а также многое другое".

Ожидается, что торговое соглашение на 86 страницах между США и Китаем будет подписано в первую неделю января в Вашингтоне главными переговорщиками сторон.

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