В ДНР требуют закрепления особого статуса Донбасса в конституции Украины

В Конституции Украины должен быть закреплен особый статус Донбасса, считает глава ДНР Денис Пушилин. Все правки законопроекта, по его словам, при этом должны согласовываться с ЛНР и ДНР и пройти обсуждение на ближайших переговорах в Минске.

Так в самопровозглашенной республике прореагировали на внесение Зеленским проекта изменений в конституцию.

"В связи с внесением в Верховную раду Украины проекта изменений в конституцию напоминаем: в конституции должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с ДНР и ЛНР", - передает РИА Новости слова Пушилина.

По мнению главы республики, попытки Киева уклониться от согласования поправок станут грубым и прямым нарушениями Минских соглашений.