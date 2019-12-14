В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час. С таким заявлением выступил недавно отправленный в отставку генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Стивен Кваст во время лекции в колледже Хиллсдейл (Вашингтон), сообщает издание The Drive.

Довольно пространная речь генерала, который до августа нынешнего года возглавлял центр воздушной подготовки на Объединенной базе Сан-Антонио, была посвящена конкуренции мировых держав в космическом пространстве. Много внимания было уделено тому, что технологическое превосходство именно в околоземной орбите позволит той или иной стране стать гегемоном в будущем. Причем как с военной, так и с экономической точки зрения.

В числе прочего Кваст, как отмечает автор The Drive, сделал "несколько странное заявление" о том, что США обладают революционными технологиями, которые сегодня "находятся на инженерных стендах". Речь шла о возможности доставить человека из одного места на Земле в любое другое менее чем за час. Никаких подробностей, впрочем, не последовало.

Отметим, что о подобной перспективе не раз высказывался основатель компании SpaceX Илон Маск применительно к их космическому кораблю Starship, который создается для межпланетных перелетов, в том числе на Марс. "Побочным" эффектом этой разработки могли бы стать и межконтинентальные полеты на Земле, это позволило бы привлечь в проект дополнительные средства. Возможно, генерал Кваст имел в виду именно эту технологию, однако сказать точно, когда задумка будет воплощена в жизнь, и будет ли вообще, пока нельзя.