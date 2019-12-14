Вдова боксера Дадашева подала в суд на Атлетическую комиссию Мэриленда

Вдова скончавшегося в июле российского боксера Максима Дадашева подала иск против Атлетической комиссии штата Мэриленд. Елизавета Апушкина требует компенсацию за смерть мужа.

Трагедия с Максимом Дадашевым произошла в июле нынешнего года. 20 июля он проводил бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF против Субриэля Матиаса из Пуэрто-Рико. После 11-го раунда команда российского боксера остановила поединок из-за того, что Дадашев пропустил слишком много ударов, однако было уже поздно.

После поединка россиянину стало плохо, и он был отправлен в больницу, где у него диагностировали тяжелый отек мозга. Спортсмену провели операцию, однако 23 июля он умер не приходя в сознание.

Вдова Дадашева Елизавета Апушкина уверена, что к трагедии можно было бы избежать, если бы рефери поединка остановил бой раньше. Она еще в августе заявила о том, что подаст иск против Атлетической комиссии штата Мэриленд. В субботу команда Дадашева подтвердила ТАСС, что такой иск был подан.

Заявленная сумма компенсации не сообщается.