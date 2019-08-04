Боксера Максима Дадашева похоронили в Петергофе

В морге Николаевской больницы с Дадашевым простились его родные, близкие и поклонники. Тело спортсмена было погребено в 12:30 по московскому времени.

Бой Дадашев и Матиаса состоялся 20 июля в штате Мэриленд, США. В 11-м раунде поединок был остановлен тренером российского боксера. По пути в раздевалку 28-летнему Дадашеву стало плохо, и его экстренно госпитализировали. Спортсмена, у которого обнаружили сильный отек мозга от большого количества пропущенных ударов, прооперировали и ввели в медикаментозную кому. Но, несмотря на усилия медиков, 23 июля Дадашев скончался. У боксера осталась жена и маленький сын.