Запись в первый класс начинается 15 декабря. Как попасть в лучшую школу?

В 2020 году за парты сядут около двух миллионов первоклашек. Запись в школы начинается 15 декабря. В Москве записаться в первый класс можно через портал Госуслуг. Причем родители указывают сразу три школы.

Одну - по месту регистрации и прикреплению, это обязательно. Проверьте, к какой школе вы прикреплены, другие две - по выбору.

Если вы живете, скажем, в Митино, но хотели бы учиться в школе на юго-западе или в Центральном округе, можете указать ее в заявлении. Но, понятное дело, место там не гарантировано.

Можно ли обойтись без регистрации в столице? Нет, нужна хотя бы временная.

На наш вопрос "можно ли записать ребенка в школу в Москве, если и родители, и он сам прописаны, скажем, в Саратове", через информационную службу портала госуслуг пришел такой ответ: "При создании электронного заявления указывается адрес регистрации ребенка по месту жительства (пребывания) в г. Москве в соответствии со свидетельством о его регистрации. Это поле, обязательное для заполнения… В комплексной информационной системе регистрируются электронные заявления на детей, зарегистрированных органами регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания на территории города Москвы".

В Интернете полно предложений "сделаю временную регистрацию", цены смешные - 500, 600,700 рублей, но все дело в том, что это - липа. Цветной ксерокс с поддельными печатями. Легальная регистрация - дело недешевое. Судите сами. Регистрация несет с собой для собственника некоторые обязательства. Повышение оплаты коммунальных услуг - только самое малое. Скажите, какой нормальный человек за 500 рублей согласится, что в его квартире пропишут ребенка с родителем (без родителя - никак!) на неопределенный срок, а за коммуналку придется платить, допустим, не три тысячи рублей в месяц, а шесть? Итого только за год лишних расходов около 40 тысяч… Но не все так плохо.

Шансы учиться даже в самой престижной школе есть у всех. Главное, попасть в детский сад при этой школе - оттуда детей зачисляют автоматически.

Во многих московских школах зачисление будущих учеников из детского сада идет уже с 1 декабря. И без всякой электронной очереди. Правда, при записи в детский сад опять-таки неизбежно встает вопрос с регистрацией. Но тут хотя бы у родителей есть железные гарантии: в нужной школе в нужное время для ребенка будет место. К примеру, на сайте престижной московской школы 1514 висит объявление: "план приема 425 детей, примерно 400 возьмем из своих детских садов и 25 с закрепленной территории". Для посторонних мест нет.

Есть школы, в которых вообще нет прикрепления по районам.

Например, знаменитая московская 57-я школа. Попасть туда можно после дошколки. Занятия идут с октября по март два раза в неделю по два часа. Запись обычно проходит в начале сентября. В этом году для регистрации на специальном сайте родителям отводилось всего два часа.

Еще одна хорошая школа - "Интеллектуал" тоже не набирает детей по районному принципу. Прием в школу идет в два этапа и предусматривает отбор детей.

Братья и сестры детей, которые уже учатся в школе, смогут независимо от регистрации попасть в это же учебное заведение. Указ об этом подписан, вступает в силу и распространяется на этот набор. Как все это будет на практике - пока вопрос.

А вот в Санкт-Петербурге ответ на него уже есть. Там давно определено, что 15 декабря в школу смогут записать детей, которые имеют преимущества при зачислении. Это, например, братья и сестры тех, кто уже учится в этой школе, дети сотрудников и педагогов выбранной школы, дети сотрудников полиции и другие льготники. Запись детей с закрепленной территории начнется с 20 января 2020 года и продлится до 30 июня. С 1 июля в школы будут зачислять тех, кто не прописан на этой территории. Если школа уже записала всех желающих прикрепленных детей, а места остались, всех "посторонних" первоклашек она сможет взять уже с 10 мая.

Как родители узнают, взяли ребенка в школу или нет? Они получат приглашение от школы или отказ. Правда, не сразу, придется подождать месяц или больше.

"Время подачи электронного заявления не влияет на принятие решения о зачислении в первый класс", - особо подчеркивается на питерском сайте госуслуг. По-прежнему можно прийти в школу и лично с заявлением, его обязаны зарегистрировать в течение 10 минут и выдать уведомление о приеме документов.

Какие документы нужны школе для записи в первый класс?

- паспорт родителя

- свидетельство о рождении ребенка

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания. Если есть преимущественные права при зачислении, то можно принести документы, подтверждающие их. А если в школу берут ученика меньше шести с половиной лет или старше восьми, то понадобится разрешение о приеме.

Топ-20 лучших российских школ (по доле выпускников, поступивших в ведущие вузы)

1. СУНЦ МГУ

2. Лицей "Вторая школа"

3. Физико-математический лицей №31, Челябинск

4. Университетская гимназия МГУ

5. Президентский физико-математический лицей 239 (Санкт-Петербург)

6. Лицей научно-инженерного профиля (Королев)

7. Московская школа на Юго-Западе №1543

8. Физтех лицей им. Капицы (Долгопрудный)

9. Школа №179 (Москва)

10. Школа №2007 (Москва)

11. Школа №57 (Москва)

12. Академический лицей "Физико-техническая школа" (Санкт-Петербург)

13. СУНЦ НГУ

14. Лицей классического элитарного образования (Ростов-на-Дону)

15. Республиканский лицей для одаренных детей (Саранск)

16. Школа "Интеллектуал" (Москва)

17. Школа №1535 (Москва)

18. Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей №30

19. Лицей при ТПУ (Томск)

20. Бауманская инженерная школа №1580 (Москва)

Источник: RAEX