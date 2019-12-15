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Рубрика: В мире

Что потребовал Аваков с Зеленского в обмен на раскрытие убийства Шеремета

Текст: Павел Дульман
Преподнесенное как сенсация, раскрытие убийства Павла Шеремета у большинства украинцев - примерно у 73 процентов - удивления и шока не вызвало. К тому, что едва ли не за каждым резонансным преступлением последних шести лет стоят "герои АТО" и националисты, украинский обыватель привык, как и к полной безнаказанности этой привилегированной касты. Другой вопрос, почему дело, представлявшееся безнадежным, было раскрыто именно сейчас, и какие последствия это будет иметь.

Обращает на себя внимание, что на разоблачительном брифинге с участием президента Зеленского, первую скрипку играл глава МВД Аваков - известный покровитель неонацистских банд и организованной преступности. Более того, многие комментаторы убеждены, что имена организаторов убийства был ему известны задолго до смены президентов. С другой стороны, раскрытие убийства Шеремета было одним из множества предвыборных обещаний Зеленского, и возникает вопрос, что затребовал Аваков с президента в обмен на исполнение этого обещания.

Фото: AP
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Нюанс дела в том, что следственная бригада так и не сказала ничего о возможном заказчике убийства: якобы "Буча", "Пума", "Лис" и прочий зверинец действовали по собственной инициативе, исходя из своих "арийских мотивов" и намерения дестабилизировать ситуацию. Этой версии не поверили даже бывшие коллеги Шеремета по либерально-националистическому изданию "Украинская правда": во-первых, летом 2016 года ситуация во внутренней политике спокойной не была и так, а сам Шеремет не был фигурой, чья смерть могла что-либо еще больше дестабилизировать. Тем громче прозвучали слова Авакова о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) утратила несколько часов записей с камер наблюдения, и заявление близкого к министру депутата Кивы, что трое подозреваемых были внештатными сотрудниками СБУ.

Пока большинство экспертов, а вслед за ними и всевозможные "инсайдеры", полагают, что "дело Шеремета", во-первых, ударит по Петру Порошенко, на тот момент полностью контролировавшему СБУ, и по его кадрам, оставшимся на службе. Это в интересах Зеленского, по-прежнему всерьез воспринимающего Порошенко как угрозу своей власти, и, безусловно, поспособствует расширению влияния дуэта Авакова и Коломойского. В СМИ даже вбрасываются слухи, что непотопляемый глава МВД в следующем году может сменить крайне непопулярного молодого премьера Гончарука, и сыграть роль эффективного менеджера "старой школы".

Версия об убийстве Шеремета иностранным государством разваливается

Насколько правы в своих предсказаниях представители украинской политической закулисы, покажут ближайшие месяцы. Можно определено сказать чего не случится: десакрализации националистов и "героев АТО". Скорее, Аваков отделит агнцев - подчиненных ему боевиков "Азова" и прочих "добробатов", от неонацистских группировок, традиционно подкармливаемых СБУ и Порошенко. Последним будет предложено перейти под крышу МВД. Собственно, о том, что арестованные убийцы Шеремета - это исключение из правил, не отменяющее правильность и полезность самого украинского национализма, он уже сказал, равно как не отказался и от поисков "российского следа". Между тем, убийцы писателя и журналиста Олеся Бузины давно известны, обласканы властью, и ведут активную "общественную жизнь", не опасаясь наказания. И ничто не указывает на то, что при президентстве Зеленского они будут наказаны: ведь Бузина, в отличие от Шеремета, был для украинской власти чужим, критикуя доктрину "майдана", не критично перенятую новым президентом у старого.

В мире экс-СССР Украина Убийство журналиста Павла Шеремета

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