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"Это счастье!": София Ротару прокомментировала возвращение в Россию

Новости
    15.12.2019, 11:45
Текст:   Олег Усков

Легендарная советская, украинская певица и актриса София Ротару, в течение года не выступавшая в России "по политическим причинам", шумно вернулась в нашу страну.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Произведя фурор на концерте "Легенды РЕТРО FM" в Москве, передает 5-tv.ru.

Так же приводится видео, на котором артистка не скрывает радости и положительных эмоций: "Вот оно счастье с моими зрителями! Бесподобный концерт! Я счастлива, как никогда!", - заявила Ротару.

При этом уточнено, что Ротару, в отличие от других звезд, среди которых были Лев Лещенко, Татьяна Буланова, Михаил Шуфутинский и Иванушки International, не вышла к пресс-воллу мероприятия, а тут же уехала в сопровождении охраны.

Напомним, Ротару с 1973 года неизменно участвовала в программе "Песня года", но в 2018-м отменила выступление - после введения на Украине военного положения.

В этом же году певица вернулась в Россию, выступив, в том числе, и на "Песне года". Что вызвало широкий резонанс и многочисленные комментарии аналитиков, включающие реплики Юрия Лозы и Анатолия Вассермана.

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